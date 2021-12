Slayers Unleashed Codes December 2021: Active Rewards, How To Redeem And More

Once you have subscribed we will use the email you provided to send you the newsletter. You can unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of the newsletter email.

If you are looking for the most up-to-date codes for Roblox's Slayers Unleashed, you have come to the right place.

Everyone loves a freebie, right? This is just one of many Roblox games where rewards are up for grabs every month and we will provide you will all of the latest prizes up for grabs.

The codes below can be redeemed to reroll your Breathing Style, Blood Demon Arts, stats reset, Clan and Race.

Scroll down to find all of the latest rewards for Slayers Unleashed.

Slayers Unleashed Active Codes December 2021

The following codes are currently active (as of 14th December):

;code racBREATH1 – Redeem code for Breathing Style roll

;code racBREATH2 – Redeem code for Breathing Style roll

;code racBREATH3 – Redeem code for Breathing Style roll

;code racBREATH4 – Redeem code for Breathing Style roll

;code racBREATH5 – Redeem code for Breathing Style roll

;code factionDemon1 – Redeem code for Demon Art roll

;code factionDemon2 – Redeem code for Demon Art roll

;code factionDemon3 – Redeem code for Demon Art roll

;code factionDemon4 – Redeem code for Demon Art roll

;code factionDemon5 – Redeem code for Demon Art roll

;code raceCar1! – Redeem code for Race roll

;code raceCar2! – Redeem code for Race roll

;code raceCar3! – Redeem code for Race roll

;code raceCar4! – Redeem code for Race roll

;code raceCar5! – Redeem code for Race roll

;code faction_clan1 – Redeem code for Clan roll

;code faction_clan2 – Redeem code for Clan roll

;code faction_clan3 – Redeem code for Clan roll

;code faction_clan4 – Redeem code for Clan roll

;code faction_clan5 – Redeem code for Clan roll

;code favoriteSU1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code favoriteSU2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code favoriteSU3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code favoriteSU4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code favoriteSU5 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code 2xDROPPP – Redeem code for Drop Boost for 15 minutes

;code 2xEXPPP – Redeem code for EXP Boost for 15 minutes

;code pointz_ded – Redeem code for Stat Reset

v0.68 Patreon Codes

;code powerUPPPP1 – Redeem code for Breathing Style roll

;code powerUPPPP2 – Redeem code for Breathing Style roll

;code powerUPPPP3 – Redeem code for Breathing Style roll

;code powerUPPPP4 – Redeem code for Breathing Style roll

;code powerUPPPP5 – Redeem code for Breathing Style roll

;code new_d3mon1 – Redeem code for Demon Art roll

;code new_d3mon2 – Redeem code for Demon Art roll

;code new_d3mon3 – Redeem code for Demon Art roll

;code new_d3mon4 – Redeem code for Demon Art roll

;code new_d3mon5 – Redeem code for Demon Art roll

;code snowflakes1 – Redeem code for Race roll

;code snowflakes2 – Redeem code for Race roll

;code snowflakes3 – Redeem code for Race roll

;code snowflakes4 – Redeem code for Race roll

;code snowflakes5 – Redeem code for Race roll

;code iwantTsugi1 – Redeem code for Clan roll

;code iwantTsugi2 – Redeem code for Clan roll

;code iwantTsugi3 – Redeem code for Clan roll

;code iwantTsugi4 – Redeem code for Clan roll

;code iwantTsugi5 – Redeem code for Clan roll

;code slayerSign1 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code slayerSign2 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code slayerSign3 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code slayerSign4 – Redeem code for Slayer Mark roll

;code slayerSign5 – Redeem code for Slayer Mark roll

Expired Codes

Sadly, these codes are no longer active. Please take note of the following rewards below that are unclaimable.

;code twtrDemon1

;code DEMONART1!

;code DEMONART2!

;code DEMONART3!

;code DEMONART4!

;code DEMONART5!

;code twtrClan1

;code uwantclan1

;code uwantclan2

;code uwantclan3

;code uwantclan4

;code uwantclan5

;code twtrPoints1

;code luvnichirin1

;code luvnichirin2

;code OBAclan1

;code OBAclan2

;code OBAclan3

;code OBAclan4

;code OBAclan5

;code 150KCLAN1!!

;code 150KCLAN2!!

;code 150KCLAN3!!

;code 150KCLAN4!!

;code 150KCLAN5!!

;code vanedemon1

;code vanedemo2

;code vanedemon3

;code vanedemon4

;code vanedemon5

;code OBAdemon1

;code OBAdemon2

;code OBAdemon3

;code OBAdemon4

;code OBAdemon5

;code 150KDEMON1!!

;code 150KDEMON2!!

;code 150KDEMON3!!

;code 150KDEMON4!!

;code 150KDEMON5!!

;code vanebreath1

;code vanebreath2

;code vanebreath3

;code vanebreath4

;code vanebreath5

;code OBAbreath1

;code OBAbreath2

;code OBAbreath3

;code OBAbreath4

;code OBAbreath5

;code 150KBREATH1!!

;code 150KBREATH2!!

;code 150KBREATH3!!

;code 150KBREATH4!!

;code 150KBREATH5!!

;code SSsSRACE1

;code SSsSRACE2

;code SSsSRACE3

;code SSsSRACE4

;code SSsSRACE5

;code snakeclan1

;code snakeclan2

;code snakeclan3

;code snakeclan4

;code snakeclan5

;code snakedemon1

;code snakedemon2

;code snakedemon3

;code snakedemon4

;code snakedemon5

;code snakebreath1

;code snakebreath2

;code snakebreath3

;code snakebreath4

;code snakebreath5

;code icyclan1

;code icyclan2

;code icyclan3

;code icyclan4

;code icyclan5

;code FROZENRACE1

;code FROZENRACE2

;code FROZENRACE3

;code FROZENRACE4

;code FROZENRACE5

;code pointsgobrr1

;code pointsgobrr2

;code pointsgobrr3

;code icynichirin1

;code icynichirin2

;code icynichirin3

;code icynichirin4

;code icynichirin5

;code icydemon1

;code icydemon2

;code icydemon3

;code icydemon4

;code icydemon5

;code icybreath1

;code icybreath2

;code icybreath3

;code icybreath4

;code icybreath5

;code sunbreath1

;code sunbreath2

;code sunbreath3

;code sunbreath4

;code sunbreath5

;code sunbda01

;code sunbda02

;code sunbda03

;code sunbda04

;code sunbda05

;code sunclan1

;code sunclan2

;code sunclan3

;code sunclan4

;code sunclan5

;code sunrace1

;code sunrace2

;code sunrace3

;code sunrace4

;code sunrace5

;code breathrolz01

;code breathrolz02

;code breathrolz03

;code breathrolz04

;code breathrolz05

;code breathrolz06

;code breathrolz07

;code breathrolz08

;code breathrolz09

;code breathrolz10

;code breathrolz11

;code breathrolz12

;code breathrolz13

;code breathrolz14

;code breathrolz15

;code breathrolz16

;code breathrolz17

;code breathrolz18

;code breathrolz19

;code breathrolz20

;code breathrolz21

;code breathrolz22

;code breathrolz23

;code breathrolz24

;code breathrolz25

;code 1milbda01

;code 1milbda02

;code 1milbda03

;code 1milbda04

;code 1milbda05

;code 1milbda06

;code 1milbda07

;code 1milbda08

;code 1milbda09

;code 1milbda10

;code 1milbda11

;code 1milbda12

;code 1milbda13

;code 1milbda14

;code 1milbda15

;code 1milbda16

;code 1milbda17

;code 1milbda18

;code 1milbda19

;code 1milbda20

;code 1milbda21

;code 1milbda22

;code 1milbda23

;code 1milbda24

;code 1milbda25

;code millionclan1

;code millionclan2

;code millionclan3

;code millionclan4

;code millionclan5

;code millionclan6

;code millionclan7

;code millionclan8

;code millionclan9

;code millionclan10

;code millionclan11

;code millionclan12

;code millionclan13

;code millionclan14

;code millionclan15

;code raceMilli1

;code raceMilli2

;code raceMilli3

;code raceMilli4

;code raceMilli5

;code raceMilli6

;code raceMilli7

;code raceMilli8

;code raceMilli9

;code raceMilli10

;code raceMilli1

;code raceMilli12

;code raceMilli13

;code raceMilli14

;code raceMilli15

;code statRst01

;code statRst02

;code statRst03

;code statRst04

;code statRst05

;code statRst06

;code statRst07

;code statRst08

;code statRst09

;code statRst10

;code 1millXPBOOSTER

;code bigxpboi

;code XPmillionaire

;code dr0pMILLI

;code bigdropboi

;code nichimilli

;code nichimilli2

;code nichimilli3

;code nichimilli4

;code nichimilli5

How To Redeem Slayers Unleashed Codes

It could be easier for players to redeem their own Slayers Unleashed codes from any of the above.

Here is a simple step-by-step guide on how you can do just that:

Join the Slayers Unleashed Group

Launch Slayers Unleashed

Press Play to enter Slayers Unleashed

Click on Chat in the top-left corner

Copy and paste a working code exactly is written above

Enjoy your rewards!

That's all there is to it!

