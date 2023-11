This page contains the full WWE Roster 2023. Our list was updated after the 2023 Draft. This includes the list of all current WWE Superstars and their status and roles within the WWE.

Highlights This article provides an updated list of the full WWE Roster for 2023, including all current Superstars and their roles.

The list includes the Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, and NXT rosters, as well as tag teams and non-wrestler roles.

It also includes a list of free agents, referees, and the WWE broadcast team.

WWE Raw Roster

Monday Night SmackDown superstars.

Men

Ring name Status Akira Tozawa Apollo Crews Braun Strowman Bronson Reed Brutus Creed Chad Gable Cody Rhodes Damian Priest Dexter Lumis Dirty Dominik Mysterio Drew McIntyre Erik Finn Bálor Giovanni Vinci Gunther Intercontinental Champion Ivar JD McDonagh Jey Uso Jinder Mahal Johnny Gargano Julius Creed Kofi Kingston Ludwig Kaiser The Miz Odyssey Jones Otis Ricochet Sami Zayn Sanga Seth "Freakin" Rollins World Heavyweight Champion Shinsuke Nakamura Tommaso Ciampa Veer Xavier Woods

Women

Image Credits: Twitter

Ring Name Status Becky Lynch Candice LeRae Chelsea Green Indi Hartwell Ivy Nile Katana Chance Kayden Carter Liv Morgan Maxxine Dupri Natalya Nia Jax Nikki Cross Piper Niven Raquel Rodriguez Rhea Ripley Women's World Champion Shayna Baszler Sonya Deville Tegan Nox Trish Stratus Valhalla Xia Li Zoey Stark

Tag Teams

Men

Image credits: WWE

Stable Team Status Alpha Academy Chad Gable & Otis w/ Maxxine Dupri Diamond Mine Brutus & Julius Creed w/ Ivy Nil DIY Johnny Gargano & Tommaso Ciampa Imperium GUNTHER, Giovanni Vinci & Ludwig Kaiser Indus Sher Jinder Mahal, Sanga & Veer Judgment Day Finn Balor & Damien Priest Los Lotharios Angel Garza and Humberto Carillo The New Day Kofi Kingston & Xavier Woods Viking Raiders Erik & Ivar) (w/ Valhalla INACTIVE due to injury

Women

Stable Team Status - Candice LeRae & Indi Hartwell - Chelsea Green & Piper Niven WWE Women's Tag Team Champions - Ivy Nile & Maxxine Dupri - Katana Chance & Kayden Carter - Liv Morgan & Raquel Rodriguez INACTIVE due to injury - Natalya & Tegan Nox

Other Non-Wrestler Roles

Adam Pearce- Raw GM

Triple H

WWE SmackDown Roster

Friday Night SmackDown superstars.

Men

Ring name Status AJ Styles Angelo Dawkins Ashante "Thee" Adonis Austin Theory Bobby Lashley Butch Cameron Grimes Carlito Cruz Del Toro Dragon Lee Elton Prince Grayson Waller Jimmy Uso Joaquin Wilde Karl Anderson Karrion Kross Kevin Owens Kit Wilson LA Knight Logan Paul United States Champion Luke Gallows Montez Ford Rey Mysterio Ridge Holland Roman Reigns Undisputed WWE Universal Champion Santos Escobar Sheamus Solo Sikoa

Women

Image Credits: WWE

Ring name Status Alba Fyre Asuka B-Fab Bayley Bianca Belair Charlotte Flair Dakota Kai Isla Dawn Iyo Sky WWE Women's Champion Kairi Sane Michin Scarlett Shotzi Tamina Zelina Vega

Tag Teams

Men

Stable Team Status - Austin Theory & Grayson Waller Bloodline Jimmy Uso & Solo Sikoa The Brawling Brutes Ridge Holland, Sheamus & Butch INACTIVE due to injury Judgement Day Damien Priest & Finn Balor, Undisputed Tag Team Champions Latino World Order Cruz Del Toro, & Joaquin Wilde Pretty Deadly Elton Prince & Kit Wilson Street Profits, The Angelo Dawkins & Montez Ford

Women

Stable Team Status Alba & Isla Austin Theory & Grayson Waller - Chelsea Green & Piper Niven WWE Women's Tag Team Champions Damage CTRL Ridge Holland, Sheamus & Butch INACTIVE due to injury

Other Non-Wrestler Roles

Nick Aldis- Smackdown GM

Paul Heyman

Triple H

WWE NXT Roster

Men

Ring name Status Andre Chase Angel Garza Axiom Baron Corbin Boa Bron Breakker Bronco Nima Brooks Jensen Carmelo Hayes Channing "Stacks" Lorenzo Charlie Dempsey Damon Kemp Dante Chen Dijak Drew Gulak Duke Hudson Eddy Thorpe Edris Enofé Gable Steveson Guru Raaj Hank Walker Humberto Carrillo Ilja Dragunov NXT Champion Javier Bernal Joe Coffey Joe Gacy Josh Briggs Lexis King Luca Crusifino Lucien Price Malik Blade Mark Coffey Myles Borne Nathan Frazer Noam Dar Oba Femi Oro Mensah Scrypts Tank Ledger Tony D'Angelo Trick Williams Tyler Bate Wes Lee Wolfgang

Women

Ring name Status Amari Miller Arianna Grace Ava Blair Davenport Cora Jade Dani Palmer Elektra Lopez Fallon Henley Gigi Dolin Jacy Jayne Jakara Jackson Kelani Jordan Kiana James Lash Legend Lola Vice Lyra Valkyria NXT Women's Champion Meiko Satomura Nikkita Lyons Roxanne Perez Sol Ruca Stevie Turner Tatum Paxley Thea Hail Tiffany Stratton Valentina Feroz Wendy Choo

WWE Fee Agents

Ring name Status Big E Brock Lesnar Cedric Alexander MVP Omos Pat McAfee R-Truth Randy Orton Von Wagner Xyon Quinn

WWE Referees

Ring name Adrian Butler Chad Patton Charles Robinson Chip Danning Dallas Irvin Dan Engler Danilo Anfibio Daphne Lashaunn Derek Sanders Eddie Orengo Jason Ayers Jessika Carr Joey Tofino John Cone Olympe Margaux Rod Zapata Ryan Tran Shawn Bennett Will Charlton

WWE Broadcast Team